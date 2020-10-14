Vesti.kz открывают вакансии журналистов и новостного редактора

Vesti.kz
- являются одним из самых популярных спортивных сайтов Казахстана, который охватывает события как в стране, так и в мире. Проект с целью развития и расширения объявляет набор журналистов и новостных (выпускающих) редакторов.
Задачи журналиста:
- Написание новостей и материалов (интервью, расследования, авторские колонки).
- Работа с 10 до 19 часов, плюс выезды на матчи и спортивные события.
- Оперативная реакция на главные события в мире спорта Казахстана.
- Грамотный русский язык.
Задачи новостного (выпускающего) редактора:
- Написание новостей и материалов.
- Работа по сменам с 7 до 16 часов или с 15 до 24 часов, плюс дежурства по выходным.
- Грамотный русский язык.
От вас:
- Понимание и знание главных спортсменов и видов спорта Казахстана.
- Аналитический склад ума и креативность.
- Знание основных спортивных медиаресурсов Казахстана
Станет дополнительным плюсом:
- Опыт работы в новостях и СМИ (интернет-проектах).
- Владение английским языком.
Для вас:
- Работа в одном из лучших медиа Казахстана, перспективы карьерного роста.
- Возможность работы в Алматы и Нур-Султане, плюс командировки.
Если вы заинтересовались вакансией, напишите о себе, про свой опыт работы и почему вы хотите к нам, а мы должны взять вас в нашу команду.
vestisporta.kz@gmail.com
Заработная плата определяется по итогам собеседования.
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