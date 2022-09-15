Закалка и сила: Мирас Аубакиров - подвижный нападающий сборной Казахстана по водному поло

Для человека, а тем более профессионального спортсмена, препятствия, возникающие на пути к достижению цели, подогревают интерес и выступают своеобразным вызовом.

Своими результатами эту истину неоднократно доказывает профессиональный игрок водного поло, мастер спорта международного класса Мирас Аубакиров. О его достижениях, особенностях подготовки и поговорим в нашем материале.

Ключевая роль подвижного нападающего в игре

Мирас Аубакиров – пример гармоничного сочетания волевого характера и спортивной хватки, которые особенно востребованы у игроков со статусом: подвижный нападающий. Неслучайно эта роль досталась Аубакирову. Он обладает атлетическим телосложением, гибок, резок, способен развивать большие скорости.

Подвижный нападающий – ключевой игрок команды по водному поло. Ему отводится важная позиция борьбы за победу: активные и продуманные действия на поле соперника, оттеснение атак с применением специальных тактик, финтов и приемов как в индивидуальной, так и командной работе.

Мирас Аубакиров не раз с достоинством защищал честь команды на международных соревнованиях. Результативно спортсмен выступил в команде Казахстана по водному поло на Азиатских играх-2018. Оттуда сборная привезла золото, а спортсмен – сертификат победителя. К слову, он также входил в состав национальной сборной Казахстана по водному поло на летних Олимпийских играх-2020 года в Токио.

В 11-м чемпионате клубов водного поло Азии 2017 года получил сертификат Таиландской ассоциации плавания и золотую медаль. Соревнования же по пляжному водному поло среди мужчин во Вьетнаме принесли ему диплом и золотую медаль.

Дисциплина – мать победы!

Дисциплина является очень важной составляющей в любом деле, а уж в водном поло она незаменима. Направление требует от игроков точности, специальной спортивной сноровки и выдержки.

Это сложный командный вид спорта с непрерывным маневрированием игроков, быстрой сменой тактических действий и выполнением различных технических методов. И добиться успеха невозможно без постоянного развития таких физических качеств, как быстрота, выносливость, сила, ловкость, гибкость и подвижность. Этим набором качеств и навыков с лихвой обладает Аубакиров.

Кроме отличных плавательных способностей в различных техниках, у спортсмена развиты координация, скорость мысли и выносливость. Подобные способности являются ключевыми в мире водного поло и нередко становятся решающими во время напряженной схватки.

К важным навыкам спортсмена также можно отнести преодоление сопротивления и захват позиции, удобной для броска. На самом деле это очень трудная задача в любой спортивной игре, а особенно в водном поло, где, помимо соперника, препятствия в выполнении тех или иных действий создает и специфика игры в воде. Игра, ко всему прочему набору спортивных умений, требует владения спортивными и игровыми видами плавания, плавания под водой и навыками борьбы за мяч.

Спецподготовка да и только…

Мирас Аубакиров усвоил назубок технику, которая используется в водном поло. А все благодаря регулярным тренировкам на протяжении многих лет. Только так достигается успех!

Его конек в таких умениях, как резкий кистевой бросок, высокий выход из воды, отличное координационное движение тела лежа на воде и техника паса. Они доведены до совершенства!

В своей игре спортсмен часто прибегает к ложным замахам, которые в совокупности с другими элементами считаются высшим пилотажем мастерства. Техническая оснащенность спортсмена отличается и умением совершать прицельные броски со средних и дальних расстояний, натренированная способность мгновенно выбрать технический прием, соответствующий обстановке, и изобретательность в передачах.

Во время игры спортсмену нередко приходится перемещаться по игровому полю с мячом в руке. Для перемещения по полю игрок применяет "ходьбу" в воде – вперед или в сторону. Поэтому к числу важнейших технических приемов, характеризующих высокое мастерство ватерполиста, наряду со способами передвижения и специальными приемами игрового плавания, относится и техника владения мячом. Здесь к общей физической подготовке подключается особая работа кистью и пальцами.

Для создания благоприятных условий при поднимании и броске мяча в любой удобный момент спортсмену нужно правильно работать руками, находясь в движении. Это непростая задача! Игроку ведь приходится одновременно двигаться с согнутой рукой и регулировать направление мяча в тех случаях, когда он отклоняется от гребня волны. А еще успевать внимательно наблюдать за обстановкой на поле, за местонахождением вратаря и других игроков команды соперников, чтобы выбрать наиболее выгодный момент для броска мяча по воротам или передачи его партнеру.

Активная жизненная позиция

Спорт для Мираса Аубакирова – это одна из основополагающих страниц жизни, от которой берут начало и другие, общественно значимые направления.

Своим примером личного участия в различных программах спортсмен популяризирует занятия физической культурой и спортом среди детей и молодежи.

Сегодня Аубакиров участвует в формировании спортивной личности в юных казахстанцах. Он преподает им уроки плавания, а также пробует себя в роли спасателя и других сферах. Порой весьма неожиданных!

Молодой спортсмен входит в тройку лучших в своем классе и пользуется непоколебимым авторитетом в спортивном сообществе. А во время соревнований его всерьез опасаются соперники.

Железная трудовая дисциплина, отменная выдержка, безусловное лидерство и смелость. Все эти эпитеты применимы к одному из лучших и перспективных ватерполистов Казахстана Мирасу Аубакирову!

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