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Казахстан завоевал 43-ю олимпийскую лицензию

О ней говорили еще в прошлом году.

Казахстан завоевал 43-ю олимпийскую лицензию
Фото: olympic.kz
Новости спорта Водные виды спорта Водное поло
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Казахстан записал в свой актив очередную олимпийскую лицензию. Причем уже состоялась жеребьевка непосредственно соревнований с участием наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обладательницей ценной квоты стала мужская сборная Казахстана по водному поло. Азиатская квалификация в этом виде спорта могла пройти в прошлом году в Нур-Султане, однако сведущие казахстанские органы приняли решение не организовывать турнир.

Он был намечен на февраль, когда в мире свирепствовала пандемия COVID-19. Поэтому решение отменить чемпионат Азии связано с минимизацией рисков проникновения вируса в Казахстан из других стран. Перенос данного соревнования оказался невозможен.

Из-за этого Азиатская федерация водных видов спорта в итоге полностью отказалась от проведения отборочного ЧА и встал вопрос определения обладателей неразыгранных лицензий. После ряда совещаний (февраль, 2020 год) было решено взять за основу результаты Азиатских игр-2018 в Джакарте.

Официального подтверждения в 2020-м не последовало, и судьба лицензий широкой массе стала известна лишь в этом году, когда в Роттердаме прошла официальная жеребьевка олимпийского турнира в рамках Токио-2020. 

В ней приняла участие и мужская сборная Казахстана. Судя по всему, было решено оставить активным прежнее соглашение использовать итоги Азиады. Напомним, в Джакарте среди мужчин победу одержали наши ватерполисты, а в женских соревнованиях - Китай, который также отобрался в Токио.

В итоге на Олимпиаде мы выступим в Группе B. Ее, кроме нас, составляют Австралия, Хорватия, Сербия, Испания, Черногория. В Группе А будут биться Южная Африка, Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Греция, Япония, Италия.

Добавим, что женская сборная не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры.

В последний раз мужская сборная Казахстана по водному поло соревновалась на ОИ в 2012 году (Лондон). Всего команда была участницей трех Игр: Сидней-2000, Афины-2004 и упомянутый Лондон-2012.

В активе казахстанских спортсменов теперь 43 лицензии. С полным списком можно ознакомиться здесь

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Метки:
Китай Япония Казахстан Олимпиада-2020

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