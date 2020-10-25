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Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
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Велогонщик "Астаны" Исагирре выиграл шестой этап "Вуэльты"

В общем зачете гонки сменился лидер.

Велогонщик "Астаны" Исагирре выиграл шестой этап "Вуэльты"
Фото: velonews.com
Новости спорта Велоспорт Вуэльта
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Испанский велогонщик Йон Исагирре из команды "Астана" выиграл шестой этап многодневной гонки "Вуэльта Испании".

Исагирре на этапе протяженностью 146,4 километра показал результат три часа и 41 минута ровно, вторым стал канадец Майкл Вудс (EF Pro Cycling, отставание - 25 секунд), замкнул тройку лучших португалец Руй Кошта (UAE Team Emirates, + 25 секунд).

В лидеры генеральной классификации вышел эквадорец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), общее время которого - 24 часа, 34 минуты и 39 секунд. На втором месте располагается британец Хью Джон Карти (EF Pro Cycling, +18 секунд), третьим идет ирландец Дэниел Мартин (Israel Start-Up Nation, +20 секунд).

Прежний лидер словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma, +30 секунд) опустился на четвертое место, Власов (+6 минут 34 секунды) - 20-й.

Следующий этап "Вуэльты" протяженностью 159,7 километра пройдет во вторник, 27 октября.

 

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Метки:
Астана велокоманда Вуэльта Испания

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