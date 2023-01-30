Открыта продажа билетов на домашний матч "Астаны" в Единой лиге ВТБ

В среду, 1 февраля, БК "Астана" проведет матч единой лиги ВТБ против "Минска", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу астанчан.

В первый день февраля столичные любители баскетбола смогут насладиться захватывающей схваткой между чемпионами Казахстана и Беларуси.

"Астана" дважды обыгрывала "Минск" в текущем сезоне, однако это не значит, что встреча будет легкой прогулкой. Как мы знаем, в Единой Лиге ВТБ не бывает простых матчей.

Игра пройдет на велотреке "Сарыарка", начало в 20:00. Билеты в продаже на сайте Zakazbiletov.kz.

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