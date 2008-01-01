|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Спартак
|Динамо М
|22:30
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кызыл-Жар СК
|Кайсар
|0:0
|Шахтер
|Каспий
|2:1
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Минск
|Смолевичи
|0:1
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Химки
|Динамо М
|22:00
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Фулхэм
|Астон Вилла
|22:45
|Ливерпуль
|Арсенал
|01:00
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Барселона
|Вильярреал
|4:0
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Рома
|Ювентус
|2:2
|Болонья
|Парма
|00:45
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Атырау
|Шахтер-Булат
|2:1
|Акжайык
|Академия Онтустик
|2:0
|Теннис. Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2020
|Фоньини
|Кукушкин
|1:2
|Монфис
|Бублик
|21:30
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тараз
|Тобол
|0:0
|Окжетпес
|Кайрат
|3:3
|Астана
|Жетысу
|3:0
|Кызыл-Жар СК
|Кайсар
|0:0
|Шахтер
|Каспий
|2:1
|Футбол. Кубок АФК 2020
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Худжант
|Дордой Бш
|Худжант
|Алтын Асыр
|Истиклол
|Дордой Бш
|Алтын Асыр
|Худжант
|Дордой Бш
|Истиклол
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Дордой Бш
|Дордой Бш
|Худжант
|Истиклол
|Алтын Асыр
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Энергетик-БГУ
|Ислочь
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|Неман
|0:1
|Рух Бр
|Слуцк
|5:0
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Дордой Бш
|Алай(II)
|1:0
|Нефтчи КА
|Илбирс
|1:0
|Каганат
|Кара-Балта
|3:1
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Елгава
|Даугавпилс
|2:0
|Спартак Юр
|Рига(II)
|1:2
|Валмиера
|РФШ Рижская футбольная школа
|2:2
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Тамбов
|Спартак М
|0:2
|Сочи
|Краснодар
|1:1
|Ахмат
|Урал
|2:0
|ЦСКА М
|Локомотив М
|0:1
|Футбол. Кубок Эмиратов 2020/21
|Хаур-Факкан
|Аль-Айн
|20:15
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Герта
|Айнтрахт Фр
|1:3
|Байер
|РБ Лейпциг
|1:1
|Хоффенхайм
|Бавария
|4:1
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Брайтон энд Хов Альбион
|Манчестер Юнайтед
|2:3
|Вест Бромвич
|Челси
|3:3
|Бернли
|Саутгемптон
|0:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Ньюкасл
|1:1
|Манчестер Сити
|Лестер Сити
|2:5
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Оснабрюк
|Ганновер 96
|2:1
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Беерсхот
|Ваасланд-Беверен
|3:2
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Валенсия
|Уэска
|1:1
|Эльче
|Реал Сосьедад
|0:3
|Бетис
|Реал М
|2:3
|Эйбар
|Атлетик
|1:2
|Атлетико М
|Гранада
|6:1
|Барселона
|Вильярреал
|4:0
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Торино
|Аталанта
|2:4
|Кальяри
|Лацио
|0:2
|Интер
|Фиорентина
|4:3
|Кротоне
|Милан
|0:2
|Рома
|Ювентус
|2:2
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Гурник Зб
|Висла Кр
|0:0
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|Экибастуз
|4:1
|Алтай УК
|Кыран
|0:2
|Махтаарал
|Байконур Кз
|3:2
|Атырау
|Шахтер-Булат
|2:1
|Акжайык
|Академия Онтустик
|2:0
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Спартак-2 М
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Чайка Пс
|Велес
|0:2
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Карабах
|2:2
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Сфынтул Георге
|Зимбру
|2:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Автомобилист
|Динамо Мн
|3:4
|СКА
|Ак Барс
|2:3 Б
|Салават Юлаев
|Витязь
|6:5
|Спартак
|Амур
|3:1
|Трактор
|Динамо Мн
|2:3 Б
|Северсталь
|Ак Барс
|3:2 ОТ
|Витязь
|Барыс
|22:30
|Сочи
|Барыс
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Актобе
|Торпедо УК
|Номад
|Сарыарка
|Темиртау
|Бейбарыс
|Горняк
|Арлан
|Номад
|Сарыарка
|Темиртау
|Бейбарыс
|Горняк
|Арлан
|Алтай-Торпедо
|Иртыш
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|ЦСКА
|ПАРМА
|95:97
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Динамо Мс
|Астана
|17:0
|Динамо Мс
|Астана
|15:6
|Теннис. Турнир ATP Гамбург (Германия) 2020
|Бублик
|Гарин
|1:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Форли (Италия) - 2020"
|Музетти, Пеллегрино
|Голубев, Вавассори
|0:1 ТП
|Голубев, Вавассори
|Бркич, Качич
|1:2
|Теннис. Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2020
|Флипкенс
|Путинцева
|0:2
|Теннис. Турнир серии ITF - "Мелилья (Испания) - 2020"
|Хаукес
|Скатов
|0:2
|Руне
|Скатов
|1:2
|Теннис. Турнир WTA. Страсбур (Франция) 2020
|Рыбакина
|Свитолина
|1:2
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Рысбек
|Долголевец
|0:1 ТКО
|Садуулу
|Минасов
|0:1 ТКО
|Моминов
|Тамразян
|1:0
|Велоспорт. Чемпионат мира по велошоссе 2020
|Групповая гонка. Финалы
|13:45
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|Каспий
|15:45
|Кайрат
|Шахтер
|19:00
|Кайсар
|Окжетпес
|13:30
|Ордабасы
|Тараз
|15:45
|Тобол
|Жетысу
|19:00
|Кайрат
|Астана
|20:30
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Илбирс
|Каганат
|11:00
|Алга-Бишкек
|Дордой Бш
|11:00
|Кара-Балта
|Алай(II)
|15:30
|Абдыш-Ата
|Нефтчи КА
|15:39
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Минск
|Смолевичи
|0:1
|Энергетик-БГУ
|Слуцк
|17:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Химки
|Динамо М
|22:00
|Уфа
|Ротор
|17:00
|Урал
|ЦСКА М
|19:30
|Тамбов
|Арсенал Т
|19:30
|Спартак М
|Зенит
|22:00
|Локомотив М
|Химки
|17:00
|Рубин
|Ахмат
|19:30
|Сочи
|Ростов
|19:30
|Динамо М
|Краснодар
|23:00
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Унион
|Майнц-05
|00:30
|Боруссия-09 Д
|Фрайбург
|19:30
|Бавария
|Герта
|22:00
|Футбол. Суперкубок Германии 2020
|Бавария
|Боруссия-09 Д
|00:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Фулхэм
|Астон Вилла
|22:45
|Ливерпуль
|Арсенал
|01:00
|Челси
|Кристал Пэлас
|17:30
|Эвертон
|Брайтон энд Хов Альбион
|20:00
|Лидс Юнайтед
|Манчестер Сити
|22:30
|Ньюкасл
|Бернли
|01:00
|Лестер Сити
|Вест Хэм Юнайтед
|17:00
|Арсенал
|Шеффилд Юнайтед
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|Тоттенхэм Хотспур
|21:30
|Астон Вилла
|Ливерпуль
|00:15
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Бохум
|Оснабрюк
|22:30
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Гент КАА
|Беерсхот
|20:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Вентспилс
|Валмиера
|18:00
|РФШ Рижская футбольная школа
|Спартак Юр
|20:00
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Реал Сосьедад
|Валенсия
|23:00
|Хетафе
|Бетис
|01:30
|Вильярреал
|Алавес
|23:00
|Реал М
|Реал Вальядолид
|01:30
|Севилья
|Леванте
|23:00
|Сельта
|Барселона
|01:30
|Атлетико М
|Вильярреал
|22:00
|Валенсия
|Бетис
|03:00
|Леванте
|Реал М
|22:00
|Барселона
|Севилья
|03:00
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Болонья
|Парма
|00:45
|Беневенто
|Интер
|23:00
|Лацио
|Аталанта
|00:45
|Фиорентина
|Сампдория
|00:45
|Дженоа
|Торино
|22:00
|Удинезе
|Рома
|00:45
|Лацио
|Интер
|19:00
|Милан
|Специя
|22:00
|Ювентус
|Наполи
|00:45
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Зенит Ир
|Нижний Новгород(II)
|16:00
|Звезда Пр
|Оренбург
|20:00
|Черноморец Нв
|СКА-Хабаровск
|22:00
|Знамя Нг
|Шинник
|18:00
|Футбол. Кубок Беларуси 2020/21
|Рух Бр
|Минск
|19:00
|Энергетик-БГУ
|Витебск
|17:00
|Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Жетысу Б
|Кайрат-Жастар
|11:00
|Кыран
|Махтаарал
|11:00
|СДЮСШОР № 8 НС
|Атырау
|16:00
|Арысь
|Актобе
|16:30
|Экибастуз
|Алтай УК
|16:30
|Шахтер-Булат
|Акжайык
|11:00
|Академия Онтустик
|Жетысу Б
|11:00
|Экибастуз
|Байконур Кз
|11:00
|Актобе
|Алтай УК
|16:30
|Арысь
|Махтаарал
|16:30
|Атырау
|Акжайык
|11:00
|СДЮСШОР № 8 НС
|Жетысу Б
|16:00
|Шахтер-Булат
|Кайрат-Жастар
|11:00
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Динамо К
|Гент КАА
|01:00
|Ференцварош
|Мольде
|01:00
|Омония
|Олимпиакос
|01:00
|ПАОК
|Краснодар
|01:00
|Зальцбург
|Маккаби Т-А
|01:00
|Митьюлланд
|Славия П
|01:00
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Ширак
|Лори
|18:15
|Лори
|Алашкерт Ер
|18:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Арарат-Армения
|Црвена Звезда
|20:00
|Динамо З
|Флора
|23:00
|Легия В
|Карабах
|23:55
|Динамо-Брест
|Лудогорец-1945
|23:55
|Глазго Рейнджерс
|Галатасарай
|00:45
|Тоттенхэм Хотспур
|Маккаби Х
|01:00
|Риу Ави
|Милан
|01:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Чайка Пс
|13:00
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Лехия Гд
|16:30
|Футбол. Чемпионат Кипра 2020/21
|Эрмис Арадиппу
|АПОЕЛ
|23:30
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Габала
|Сумгаит
|19:00
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Зимбру
|Шериф
|21:00
|Футбол. Вторая лига Казахстана 2020
|Атырау-М
|Кайсар-М
|11:00
|Кыран-М
|Игилик
|11:00
|Астана-М
|Тобол-М
|11:00
|Алтай-М УК
|СДЮСШОР №8-М НС
|15:00
|Жетысу-М
|Шахтер-М
|15:00
|Ордабасы-М
|Темирлан
|16:00
|Академия Онтустик-М
|Тараз-М
|16:00
|Кызыл-Жар СК-М
|SD Family
|16:00
|Актобе-М
|Каспий-М
|17:00
|Окжетпес-М
|Рузаевка
|15:00
|Актобе-М
|Атырау-М
|11:00
|Игилик
|Ордабасы-М
|11:00
|Аксу Ак
|Алтай-М УК
|15:00
|СДЮСШОР №8-М НС
|Жетысу-М
|15:00
|Астана-М
|Кызыл-Жар СК-М
|15:00
|Тараз-М
|Темирлан
|16:00
|Академия Онтустик-М
|Кыран-М
|16:00
|Каспий-М
|Кайсар-М
|17:00
|Тобол-М
|Рузаевка
|11:00
|SD Family
|Окжетпес-М
|16:00
|Кайсар-М
|Актобе-М
|11:00
|Ордабасы-М
|Академия Онтустик-М
|11:00
|Жетысу-М
|Аксу Ак
|15:00
|Шахтер-М
|СДЮСШОР №8-М НС
|15:00
|Темирлан
|Игилик
|16:00
|Кыран-М
|Тараз-М
|16:00
|Атырау-М
|Каспий-М
|17:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Спартак
|Динамо М
|22:30
|Северсталь
|Динамо Мн
|22:00
|Авангард
|Йокерит
|22:30
|Сибирь
|СКА
|18:30
|Салават Юлаев
|Автомобилист
|20:30
|Локомотив
|Ак Барс
|22:00
|Амур
|СКА
|15:00
|Сибирь
|Торпедо Н
|18:30
|Локомотив
|Йокерит
|20:00
|Амур
|Торпедо Н
|13:00
|Барыс
|СКА
|17:00
|Динамо М
|Куньлунь Ред Стар
|17:30
|ЦСКА
|Авангард
|20:00
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алтай-Торпедо
|Иртыш
|Алматы
|Кулагер
|Алматы
|Кулагер
|Номад
|Бейбарыс
|Горняк
|Сарыарка
|Актобе
|Снежные Барсы (мол)
|Номад
|Бейбарыс
|Горняк
|Сарыарка
|Актобе
|Снежные Барсы (мол)
|Иртыш
|Темиртау
|Торпедо УК
|Кулагер
|Иртыш
|Темиртау
|Торпедо УК
|Кулагер
|Теннис. Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2020
|Фоньини
|Кукушкин
|1:2
|Монфис
|Бублик
|21:30
|Дияс
|Жабер
|15:00
|Рыбакина
|Кырстя
|15:00
|Кравиц, Мьес
|Бублик, Кукушкин
|15:00
|Подороска
|Путинцева
|15:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Биелла (Италия) - 2020"
|Голубев, Вавассори
|Баррьентос, Рола
|15:00
|Велоспорт. БинкБанк Тур 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Бланкенберг - Ардои (151.7 km)
|Индивидуальная гонка. Этап 2. Vlissingen - Vlissingen (10.9 km)
|Групповая гонка. Этап 3. Philippine - Алтер (173.3 km)
|Групповая гонка. Этап 4. Римст - Ситтард (195.4 km)
|Общий зачет. Общий зачет
|Групповая гонка. Этап 5. Ottignies - Герардсберген (187.2 km)
|Велоспорт. Валлонская стрела 2020
|Групповая гонка. Финал 202 км.
|Велоспорт. Льеж - Бастонь - Льеж 2020
|Групповая гонка. Финал 258 км.
|Велоспорт. Джиро д`Италия-2020
|Индивидуальная гонка. Этап 1. Monreale - Палермо (15 km)
|Групповая гонка. Этап 2. Alcamo - Агридженто (150 km)
|Групповая гонка. Этап 3. Enna - Этна (150 km)
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Штурм 2002
|Астана
|Штурм 2002
|Астана
|Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2020/21
|Динамо-Уралочка
|Айша-Биби
|19:00
|Айша-Биби
|Сборная ХМАО
|16:00
|Диана
|Айша-Биби
|17:30
|Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2020/21
|УНИКС
|Астана
|21:00
|ЦСКА
|Локомотив-Кубань
|16:00