|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Динамо Р
|Барыс
|20:00
|Трактор
|Автомобилист
|20:00
|Динамо Мн
|Йокерит
|21:10
|Локомотив
|Спартак
|22:00
|Авангард
|Сибирь
|22:30
|Торпедо Н
|Салават Юлаев
|22:30
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|Черногория (U-21)
|19:00
|Северная Македония (U-21)
|Испания (U-21)
|22:45
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 6. Le Teil - Mont Aigoual (191 km)
|16:10
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Рыбакина
|Роджерс
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Острава (Чехия)-2020"
|Колар
|Попко
|2:1
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Корденонс (Италия) -2020"
|Марфиа, Валентино
|Бехар, Голубев
|0:2
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Кулагер
|Темиртау
|3:2
|Кулагер
|Темиртау
|5:0
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|ЦСКА
|Ак Барс
|2:3 ОТ
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Систерон - Orcieres-Merlette (160.5 km)
|17:30
|Групповая гонка. Этап 5. Гап - Privas (183 km)
|17:20
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Балаш
|Кукушкин
|0:3
|Эдмунд
|Бублик
|3:1
|Рыбакина
|Завацкая
|2:0
|Монтгомери
|Путинцева
|0:2
|Пера
|Дияс
|2:0
|Кукушкин
|Гарин
|3:2
|Лапко
|Путинцева
|0:2
|Рыбакина
|Роджерс
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Острава (Чехия)-2020"
|Сафиуллин
|Попко
|1:2
|Колар
|Попко
|2:1
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Корденонс (Италия) -2020"
|Маэстрелли, Нарди
|Бехар, Голубев
|0:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Прага (Чехия) -2020"
|Данилина
|Озген
|1:2
|Талаба, Сакариас
|Данилина, Сизикова
|1:2
|Детюк, Маркова
|Данилина, Сизикова
|2:0
|Теннис. Турнир серии ITF - "Новомосковск (Украина) - 2020"
|Евсеев
|Фернандес Флорес
|2:0
|Орлов, Евсеев
|Биттун Козмин, Чжу
|2:0
|Девятьяров
|Мауленов
|2:0
|Орлов, Евсеев
|Бойчук, Городинский
|2:1
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Фарерские острова (U-21)
|Израиль (U-21)
|3:1
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Каганат
|Кара-Балта
|16:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Чайка Пс
|Факел
|2:1
|Футбол. Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2021
|Казахстан (U-21)
|Черногория (U-21)
|19:00
|Северная Македония (U-21)
|Испания (U-21)
|22:45
|Фарерские острова (U-21)
|Северная Македония (U-21)
|22:00
|Израиль (U-21)
|Казахстан (U-21)
|23:40
|Футбол. Лига наций 2020/21
|Литва
|Казахстан
|22:00
|Беларусь
|Албания
|00:45
|Казахстан
|Беларусь
|20:00
|Албания
|Литва
|00:45
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Абдыш-Ата
|Алай(II)
|11:00
|Нефтчи КА
|Дордой Бш
|16:30
|Алга-Бишкек
|Каганат
|16:30
|Футбол. Кубок Эмиратов 2020/21
|Аль-Айн
|Хаур-Факкан
|21:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Маккаби Х
|Железничар
|23:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|СКА-Хабаровск
|Торпедо М
|11:00
|Шинник
|Чайка Пс
|17:00
|СКА-Хабаровск
|Акрон Тл
|15:00
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Динамо Р
|Барыс
|20:00
|Трактор
|Автомобилист
|20:00
|Динамо Мн
|Йокерит
|21:10
|Локомотив
|Спартак
|22:00
|Авангард
|Сибирь
|22:30
|Торпедо Н
|Салават Юлаев
|22:30
|Металлург М
|Куньлунь Ред Стар
|20:00
|ЦСКА
|Сочи
|22:30
|Северсталь
|Салават Юлаев
|20:00
|Динамо Мн
|Барыс
|20:10
|Металлург М
|Сочи
|18:00
|Нефтехимик
|Витязь
|20:00
|ЦСКА
|Барыс
|22:30
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Алматы
|Сарыарка
|18:30
|Велоспорт. Тиррено - Адриатико 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Лидо-ди-Камайоре - Лидо-ди-Камайоре (133 km)
|Групповая гонка. Этап 2. Камайоре - Фоллоника (201 km)
|Групповая гонка. Этап 3. Фоллоника - Saturnia (217 km)
|Групповая гонка. Этап 4. Terni - Cascia (194 km)
|Велоспорт. Тур де Франс - 2020
|Групповая гонка. Этап 6. Le Teil - Mont Aigoual (191 km)
|16:10
|Групповая гонка. Этап 7. Мийо - Лавор (168 km)
|17:35
|Групповая гонка. Этап 8. Cazères - Loudenvielle (141 km)
|17:35
|Групповая гонка. Этап 9. По - Ларёнс (153 km)
|16:50
|Групповая гонка. Этап 10. Le Château-d'Oléron-Saint-Martin-de-Ré (168.5 km)
|17:45
|Групповая гонка. Этап 11. Châtelaillon-Plage - Пуатьер (167.5 km)
|17:40
|Групповая гонка. Этап 12. Chauvigny - Sarran (218 km)
|16:00
|Теннис. Открытый Чемпионат США 2020
|Томпсон
|Кукушкин
|21:00
|Соснович
|Путинцева
|21:00