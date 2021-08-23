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Сборная Казахстана выиграла международный турнир по волейболу

Сборная Казахстана выиграла международный турнир по волейболу
Фото: olympic.kz©
Новости спорта Другие Волейбол

В Фергане (Узбекистан) завершился международный турнир по волейболу среди стран Центральной Азии, сообщает Olympic.kz

Всего в турнире принимали участие четыре команды.

Так, на первом месте расположились волейболисты из Казахстана. Серебро завоевал Кыргызстан. Третьим стал Узбекистан. На четвертой строчке оказался Таджикистан.

Напомним, что сборной Казахстана предстоит участие на чемпионате Азии по волейболу среди мужских команд, который пройдет с 12 по 19 сентября в Японии. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.

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Волейбол

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