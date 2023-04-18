"Рано или поздно". Сабина Алтынбекова сделала откровенное заявление

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала новый пост в своем Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Рано или поздно в нашей жизни происходит нечто, что меняет кардинально нас и наш мир. Это может произойти завтра или послезавтра, в следующем году или через несколько лет, и часто это связано как раз с переоценкой жизни, времени, людей, поступков. Это состояние я называю зрелостью души. Мы погружаемся в себя, ищем гармонию, окунаемся в тишину, и именно в таком состоянии ты начинаешь осознавать, что все произошедшее больше не проникнет так глубоко в тебя. Не из-за наращенной брони и не из-за людей, которые были причиной твоих перемен, а просто это произошло, так надо. И ты, заполненный по горло и израненный, начинаешь свой новый путь, и только малая доля людей способна выжить, не сломаться и пойти дальше. И вот взлет произошел. Тебя ничем не удивишь, тебе не нужно ничего особенного, только самое малое, настоящее. Насытившись, во всем ищешь одного - спокойствия. Ты готов отдавать любовь, но в тишине прикосновений, когда слова лишние. Ты хочешь дружбы, но такой, когда молчание красноречивее любых слов, а поступки доказывают то, что невозможно доказать словами. Прошло время звуков. Теперь ты улыбаешься весеннему дождю, сумасшедшему поступку друга, который, бросив все свои дела, мчится к тебе, чтобы разделить с тобой пиццу на теплой кухне", - написала она.