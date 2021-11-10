 lpx2K4HGZIBPx2ONwz6ZggGur2utV9qXt0E3zhAa
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В Казахстане пройдет первый чемпионат Азии по волейболу на снегу

В Казахстане пройдет первый чемпионат Азии по волейболу на снегу
©КФВ
Новости спорта Другие Волейбол

Азиатская конфедерация волейбола (AVC) выступила с предложением провести первый чемпионат Азии по волейболу на снегу в Казахстане, сообщается на сайте КФВ.

Отмечается, что проведение первой в истории азиатской версии данного турнира запланировано на конец февраля 2022 года. В качестве локации для зимних волейбольных состязаний рассматривается Усть-Каменогорск или Нур-Султан.

У сборной Казахстана имеется опыт участия в соревнованиях по данному виду спорта - в декабре 2018 года в Москве женская команда вошла в пятерку лучших Евротура по волейболу на снегу.

"На последнем заседании Исполнительного комитета Азиатской конфедерации волейбола мне, как ее члену, было поручено разработать и провести первый чемпионат Азии по данному виду спорта на территории Казахстана. Учитывая климатические условия азиатских стран, не все могут принять участие. Думаю, максимально мы сможем собрать восемь команд, мужских и женских. Это команды Южной Кореи, Японии, Китая, Ирана, нашей страны...

Как ни странно, изъявили желание принять участие в будущем турнире Новая Зеландия и Австралия. В этих двух странах очень хорошо развит пляжный волейбол. Австралийки являются серебряными призерками последних олимпийских игр. Поэтому неудивительно, что они хотят попробовать свои силы в этом виде спорта", - говорит генеральный секретарь Казахстанской федерации волейбола Ермек Сырлыбаев.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Волейбол

Ссылки по теме:

Новости
10 ноября, 13:46
Волейбол
В Казахстане пройдет первый чемпионат Азии по волейболу на снегу В Казахстане пройдет первый чемпионат Азии по волейболу на снегу
22 октября, 22:21
Волейбол
Родственники афганской волейболистки опровергли информацию о казни Родственники афганской волейболистки опровергли информацию о казни
22 октября, 19:46
Волейбол
Международная федерация отреагировала на новость о казни афганской волейболистки Международная федерация отреагировала на новость о казни афганской волейболистки
22 октября, 18:41
Волейбол
Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети - СМИ Талибы обезглавили афганскую волейболистку и выложили фото казни в соцсети - СМИ
15 октября, 17:28
Волейбол
Казахстанская команда выиграла бронзу на мужском чемпионате Азии по волейболу Казахстанская команда выиграла бронзу на мужском чемпионате Азии по волейболу
13 октября, 20:34
Волейбол
Казахстанский клуб вышел в полуфинал чемпионата Азии по волейболу Казахстанский клуб вышел в полуфинал чемпионата Азии по волейболу
7 октября, 19:49
Волейбол
Казахстан выиграл клубный чемпионат Азии по волейболу Казахстан выиграл клубный чемпионат Азии по волейболу
6 октября, 17:08
Волейбол
Сабина Алтынбекова стала мамой и написала трогательный пост Сабина Алтынбекова стала мамой и написала трогательный пост
13 сентября, 10:08
Волейбол
Казахстан стартовал с поражения на чемпионате Азии по волейболу Казахстан стартовал с поражения на чемпионате Азии по волейболу
23 августа, 10:25
Волейбол
Сборная Казахстана выиграла международный турнир по волейболу Сборная Казахстана выиграла международный турнир по волейболу
31 июля, 14:50
Волейбол
Казахстанские волейболисты узнали расписание матчей на чемпионате Азии Казахстанские волейболисты узнали расписание матчей на чемпионате Азии
8 июля, 10:24
Волейбол
"Клеопатра курит в сторонке". Казахстанская волейболистка восхитила фанатов горячими фото из Египта "Клеопатра курит в сторонке". Казахстанская волейболистка восхитила фанатов горячими фото из Египта
4 июня, 12:37
Около спорта
Вместе с Марго Роби и Киану Ривзом. Сабина Алтынбекова номинирована в топ-100 самых красивых лиц 2021 года Вместе с Марго Роби и Киану Ривзом. Сабина Алтынбекова номинирована в топ-100 самых красивых лиц 2021 года
5 мая 2021, 23:54
Волейбол
Откровения Сабины Алтынбековой. Как изменилась жизнь волейболистки после замужества Откровения Сабины Алтынбековой. Как изменилась жизнь волейболистки после замужества
27 апреля 2021, 23:49
Около спорта
Сабина Алтынбекова отдыхает с мужем на Мальдивах. Волейболистка показала фото Сабина Алтынбекова отдыхает с мужем на Мальдивах. Волейболистка показала фото
25 февраля 2021, 08:34
Волейбол
Обошла Сабину Алтынбекову. Названа самая красивая волейболистка планеты Обошла Сабину Алтынбекову. Названа самая красивая волейболистка планеты
1 февраля 2021, 20:11
Волейбол
"Было предложение продать трусы за 15 тысяч". Карапетян - о волейболе, драке в раздевалке и странных поклонниках "Было предложение продать трусы за 15 тысяч". Карапетян - о волейболе, драке в раздевалке и странных поклонниках
14 января 2021, 12:12
Волейбол
Сабина Алтынбекова определилась с новым клубом Сабина Алтынбекова определилась с новым клубом
29 декабря 2020, 23:49
Волейбол
Сабина Алтынбекова показала свадебный торт Сабина Алтынбекова показала свадебный торт
27 декабря 2020, 20:14
Волейбол
Сабина Алтынбекова отметила свадьбу, накормив воспитанников детского дома Сабина Алтынбекова отметила свадьбу, накормив воспитанников детского дома
25 декабря 2020, 14:10
Волейбол
Куат в пролете. Стало известно, кто стал мужем Сабины Алтынбековой Куат в пролете. Стало известно, кто стал мужем Сабины Алтынбековой
25 декабря 2020, 13:07
Волейбол
Куат Хамитов? Алтынбекова вышла замуж и показала фото избранника Куат Хамитов? Алтынбекова вышла замуж и показала фото избранника
15 декабря 2020, 19:51
Волейбол
Физрук - можно без рук? Волейбольный тренер бил девочек из своей команды и стал "звездой" в Мангистау Физрук - можно без рук? Волейбольный тренер бил девочек из своей команды и стал "звездой" в Мангистау
11 декабря 2020, 23:13
Волейбол
"Будет потрясающим". Сабина Алтынбекова снялась для календаря и порадовала поклонников новым образом "Будет потрясающим". Сабина Алтынбекова снялась для календаря и порадовала поклонников новым образом
9 декабря 2020, 16:33
Волейбол
Хамитов? Алтынбекова показала самого главного мужчину в своей жизни Хамитов? Алтынбекова показала самого главного мужчину в своей жизни
30 ноября 2020, 14:26
Волейбол
"В 18 лет словила "звездняк". Казахстанская волейболистка - о переезде в Италию, популярности Алтынбековой и предложении "Алтая" "В 18 лет словила "звездняк". Казахстанская волейболистка - о переезде в Италию, популярности Алтынбековой и предложении "Алтая"
26 ноября 2020, 13:45
Волейбол
"Прокачиваю свое тело, чтобы соответствовать". Одна из самых красивых волейболисток Казахстана - о предложении сняться в порно и планах на будущее "Прокачиваю свое тело, чтобы соответствовать". Одна из самых красивых волейболисток Казахстана - о предложении сняться в порно и планах на будущее
24 ноября 2020, 09:09
Волейбол
Одна из самых красивых волейболисток Казахстана объявила о завершении карьеры Одна из самых красивых волейболисток Казахстана объявила о завершении карьеры
12 ноября 2020, 10:48
Волейбол
У Хамитова появился конкурент. Чемпион мира по боксу "подкатил" к Алтынбековой У Хамитова появился конкурент. Чемпион мира по боксу "подкатил" к Алтынбековой
11 ноября 2020, 21:06
Около спорта
"Қыздар, так что не подходите ко мне!". Алтынбекова постит видео в Instagram, Хамитов заигрывает "Қыздар, так что не подходите ко мне!". Алтынбекова постит видео в Instagram, Хамитов заигрывает
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus