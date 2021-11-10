В Казахстане пройдет первый чемпионат Азии по волейболу на снегу

Азиатская конфедерация волейбола (AVC) выступила с предложением провести первый чемпионат Азии по волейболу на снегу в Казахстане, сообщается на сайте КФВ.

Отмечается, что проведение первой в истории азиатской версии данного турнира запланировано на конец февраля 2022 года. В качестве локации для зимних волейбольных состязаний рассматривается Усть-Каменогорск или Нур-Султан.

У сборной Казахстана имеется опыт участия в соревнованиях по данному виду спорта - в декабре 2018 года в Москве женская команда вошла в пятерку лучших Евротура по волейболу на снегу.

"На последнем заседании Исполнительного комитета Азиатской конфедерации волейбола мне, как ее члену, было поручено разработать и провести первый чемпионат Азии по данному виду спорта на территории Казахстана. Учитывая климатические условия азиатских стран, не все могут принять участие. Думаю, максимально мы сможем собрать восемь команд, мужских и женских. Это команды Южной Кореи, Японии, Китая, Ирана, нашей страны...

Как ни странно, изъявили желание принять участие в будущем турнире Новая Зеландия и Австралия. В этих двух странах очень хорошо развит пляжный волейбол. Австралийки являются серебряными призерками последних олимпийских игр. Поэтому неудивительно, что они хотят попробовать свои силы в этом виде спорта", - говорит генеральный секретарь Казахстанской федерации волейбола Ермек Сырлыбаев.