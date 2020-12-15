Физрук - можно без рук? Волейбольный тренер бил девочек из своей команды и стал "звездой" в Мангистау

В Сети набирает популярность скандальное видео с преподавателем физической культуры, который бил своих подопечных из детско-юношеской команды по волейболу. Ситуация с учителем, вызвала большой резонанс, передают Tengrinews.kz

Сам инцидент произошел на турнире, посвященном памяти старшего тренера Мангистауской области Натальи Вахтиной. Соревнование проходило в Мунайлинском районе без участия зрителей. Мать одной из игроков противоположной команды заявила, что под горячую руку тренера попались несколько девушек.

"Мы поняли, что команда из Жанаозена, так как должны были с ними играть. Девочка, которая снимала видео, рассказала, что тренер заметил, как его снимают, и сказал не делать этого и никуда не выкладывать. Во время игр он часто матерился", - рассказала очевидец.

Между тем, в Управлении физической культуры и спорта области заявили, что мужчина не числится тренером в детско-юношеской спортивной школе.

"Он является учителем физической культуры средней школы, не числится в ДЮСШ как тренер. На соревнования его никакая организация не направляла, он участвовал от частного лица. По данному инциденту создана комиссия по проверке, будут применяться меры", - отмечается в сообщении.

Не осталось в стороне и Министерство Образования РК. По словам заместителя председателя Комитета по охране прав детей Юлии Овечкиной, в отношении провинившегося будут приняты особые меры.

"Комитетом по охране прав детей после изучения видео в срочном порядке были установлены организация образования и личность педагога, который организовал выезд на соревнования. Конечно, четко заметно, что педагог нарушает права детей и нормы педагогической этики. При этом выезд детей на соревнования и их участие было проведено без разрешения городского отдела образования. Сейчас педагог отстранен от работы, отдел образования проводит соответствующую проверку. Любой человек, который работает с детьми, всегда должен соблюдать нормы педагогической этики", - сказала Овечкина.