"Воинственная, скромная, нежная". Сабина Алтынбекова прокатилась верхом на коне и восхитила поклонников

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова
опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором спортсменка скачет на коне по степи. Новый образ восхитил подписчиков и фанатов спортсменки, передает корреспондент Vesti.kz
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На видео девушка наложила популярный саундтрек из известного турецкого телесериала "Великолепный век". "Надеясь на лучшее, готовы к худшему" - подписала свой пост волейболистка.
Реакция подписчиков была восторженной. Кто-то сравнил Алтынбекову с царицей Томирис, кто-то с воинственной амазонкой, а некоторые даже сочинили стихи в ее честь. Вот некоторые из комментариев.
serikkenzhibaev:
"А теперь спросите у нее, что за милашка? Она ответит скромно: "Я девушка казашка".
aliya_serikbayeva_:
"Вы наша гордость! Невероятная красота души и внешности! Будьте счастливы!"
kamil.88k:
"С такой женщиной и трудности не волнуют".
sc__tm:
"Скромность украшает вашу красоту еще больше".
talga7022220555:
"БАЯН-СУЛУ СОВРЕМЕННОСТИ" - наследие потомков, гордость предков..., родителей, казахского народа и толерантный пример светлому молодому поколению".
izdeleuov:
"Как замечательно прекрасен,
как грациозен, как изящен,
твой славный конь,
и ты наездница красива, тонка
нежна и горделива,
стать благородная твоя
с ума поклонников свела,
с конем слилась ты воедино,
как чудо дивное, как диво,
как амазонка хороша,
ты гордость наша и краса!"
Отметим, что в прошлом сезоне Алтынбекова играла за команду из ОАЭ, но в межсезонье перешла
в итальянскую "Волалта Казерта". Но у новой команды казахстанки возникли
финансовые трудности и она покинула клуб, так и не сыграв за него.
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