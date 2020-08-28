Умерла родившаяся в Казахстане двукратная чемпионка мира по волейболу

В возрасте 87 лет умерла двукратная чемпионка мира в составе сборной СССР Алиса Крашенникова
, сообщает официальный сайт
Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Крашенникова родилась 6 января 1933 года в Шымкенте. В конце 1930-х ее семья переехала в Ленинград (ныне - Санкт-Петербург).
С 1946 по 1949 год Крашенникова занималась спортивной гимнастикой и выступала за сборную Ленинграда. В 1949-м увлеклась волейболом, играла сначала за молодежную сборную города, а в 1952-м дебютировала в молодежной сборной СССР. В составе ленинградского "Спартака" она неоднократно становилась призеркой чемпионатов СССР.
В 1956 и 1960 годах Крашенникова выигрывала чемпионат мира, а в 1958 и 1963 - чемпионат Европы. После завершения карьеры работала тренером и преподавателем физкультуры.
"Не стало замечательной, талантливой спортсменки поколения победителей, человека умного, доброго, душевного, честного, принципиального, не боявшегося отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами. Невосполнимая утрата. Наша скорбь велика, будем помнить", - говорится в заявлении ВФВ.
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