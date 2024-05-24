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Зия Алиев: возвращение Елеусинова и Дычко, проблемы профи-бокса в Казахстане

Сегодня 02:31
Бокс Казахстана

Глава компании Boxing Stars Зия Алиев рассказал о ближайших боях его подопечных Данияра Елеусинова и Ивана Дычко. Также известный менеджер поделился прогнозом на предстоящий супербой Бетербиев-Бивол и рассказал, почему, на его взгляд, в Казахстане нет профессионального бокса, а любительский бокс не интересует менеджеров.

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Метки:
Елеусинов Данияр Дычко Иван
Сегодня 02:31

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