Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Вчера 14:15
 

“Я плакал“: Михаил Шайдоров рассказал, кому позвонил первым после триумфа на ЧМ

  Комментарии

Поделиться

Поделиться

Казахстанский фигурист вернулся в Алматы после триумфального сезона.

Реклама

Видео
“Я плакал“: Михаил Шайдоров рассказал, кому позвонил первым после триумфа на ЧМ “Я плакал“: Михаил Шайдоров рассказал, кому позвонил первым после триумфа на ЧМ
Вчера 14:15  
Фигуриста Михаила Шайдорова встретили в Казахстане после триумфального сезона Фигуриста Михаила Шайдорова встретили в Казахстане после триумфального сезона
Вчера 14:14  
Алимханулы vs Нгамиссенге | Взвешивание | Face to face | Султан | Джукембаев | Джалолов | Сабырхан Алимханулы vs Нгамиссенге | Взвешивание | Face to face | Султан | Джукембаев | Джалолов | Сабырхан
Вчера 14:13  
Алимханулы нокаутирует претендента и выйдет на Канело? | Батыр Джукембаев | Заурбек Султан | Джалолов | Братья Сабырхан Алимханулы нокаутирует претендента и выйдет на Канело? | Батыр Джукембаев | Заурбек Султан | Джалолов | Братья Сабырхан
4 апреля 12:01  

Реклама

Живи спортом!