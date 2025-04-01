Как встречали Назым Кызайбай после триумфа на чемпионате мира

Женская сборная Казахстана по боксу вернулась на родину после успешного чемпионата мира в сербском Нише. Назым Кызайбай вошла в историю - стала первой в Казахстане трехкратной чемпионкой мира. Национальная команда была представлена в 12 весах, но до наград добрались только шесть спортсменок - Назым Кызайбай (золото, 48 кг), Алуа Балкибекова (золото, 50 кг), Аида Абикеева (золото, 63 кг), Виктория Графеева (серебро, 60 кг), Елдана Талипова (серебро, +81 кг) и Наталья Богданова (бронза, 70 кг).