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Реклама Видеообзор матча 21-го тура КПЛ "Тараз" - "Мактаарал" Сегодня 22:32 КПЛ "Тараз" неожиданно уступил "Мактааралу" - последней команде чемпионата Казахстана по футболу. Случилось это в рамках 21-го тура. Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 35-й минуте забил Жан Али Пайруз. Таким образом "Тараз" с 25 очками остался на десятом месте, а "Мактаарал" с 18 очками - на последней, 14-й строчке турнирной таблицы. Следующую игру "Тараз" проведет дома с "Кызыл-Жаром" 9 октября, а "Мактаарал" в этот день на своем поле встретится с "Акжайыком". Реклама Поделиться в соц. сетях:







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