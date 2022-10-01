Видеообзор матча 21-го тура КПЛ "Каспий" - "Аксу"

Актауский "Каспий" обыграл павлодарский "Аксу" в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 41-й минуте забил Руан Телеш. И надо сказать, что он вышел курьезным. Казалось, что защитнику гостей Руслану Есимову удалось отвести угрозу от своих ворот, но он мячом попал в своего одноклубника Ислама Жилова, от которого мяч снова отлетел к Руслану и уже потом оказался у Телеша, удачно воспользовавшегося таким подарком.

Благодаря этому выигрышу "Каспий" набрал 29 очков и поднялся с девятого места на промежуточное седьмое, а "Аксу" с 26 баллами опустился c восьмой строчки на девятую.

Следующую игру "Каспий" проведет на выезде с "Актобе" 8 октября, а "Аксу" в этот день дома примет "Тобол".