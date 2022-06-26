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Видеообзор матча 15-го тура КПЛ "Аксу" - "Шахтер"

Сегодня 00:00
КПЛ

Новичок КПЛ "Аксу" не справился с "Шахтером" в 15-м туре и тем самым не смог в полной мере реабилитироваться за крупное поражение в предыдущем матче чемпионата от "Астаны" (0:5).

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Еркебулана Тунгышбаева на 26-й минуте. Однако развить преимущество подопечные Руслана Костышина не сумели. Более того, на 56-й минуте позволили отыграться гостям, в составе которых отличился Роман Муртазаев.

Таким образом, команды не смогли улучшить свое турнирное положение. "Шахтер" с 17 очками остался на девятом месте, "Аксу" с 14 баллами сохранил за собой 11-ю строчку.

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Метки:
КПЛ Аксу ФК Шахтер ФК
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