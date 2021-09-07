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Видеоинтервью шведского новичка "Барыса" - о трудном старте и целях на сезон

Вчера 23:42
КХЛ

Якоб Берглунд оценил старт сезона, а также выразил уверенность, что впереди будет хороший чемпионат.

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Вчера 23:42
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Видеоинтервью шведского новичка "Барыса" - о трудном старте и целях на сезон
Видеоинтервью шведского новичка "Барыса" - о трудном старте и целях на сезон
Вчера 23:42
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