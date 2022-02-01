 u3Ody6W8HG27mkMW5jVq2ZxUKXbPKjduvhOOHlYR
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Видео сенсационного поражения сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Сегодня 09:55
Футзал

Сборная Казахстана по футзалу проиграла Украине в четвертьфинале и вылетела с Евро-2022.


Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Реклама

Поделиться в соц. сетях:
В избранное
Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Украина
Сегодня 09:55

Реклама

Реклама

Vesti TV
Все видеоролики
Видео сенсационного поражения сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу
Видео сенсационного поражения сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу
Сегодня 09:55
Видео сенсационного поражения сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу
Появилось видео реакции Надаля на рекордную победу на турнирах Большого шлема
Видео полного боя. Как Арман Оспанов неожиданно проиграл в дебютном бою в лиге Хабиба
Видео матча, или как Казахстан выиграл группу и вышел в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
Интервью Али Алиева - "Микробы" в "Шахтере", стиль Бердыева, молодежь "Астаны", сборная Казахстана

Реклама

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus