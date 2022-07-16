Видео с финала! Как казахстанец выиграл золото на Гран-при по дзюдо в Загребе

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) завоевал золото на Гран-при в Загребе (Хорватия). В финале он одолел двукратного бронзового призера чемпионата мира - южнокорейца Ким Вон Джина.

В текущем сезоне казахстанец завоевывал бронзу на "Большом шлеме", который прошел в Тель-Авиве. В прошлом году он дебютировал на чемпионате мира, заняв пятое место.