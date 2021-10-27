Видео боя, в котором Казахстан понес первую потерю на ЧМ по боксу

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Представляем вашему вниманию видео боя 1/16 финала чемпионата мира по боксу в весе до 86 килограммов, котором казахстанец Бек Нурмаганбет проиграл бразильцу Кено Мачадо. Он стал первой потерей Казахстана на ЧМ-2021.