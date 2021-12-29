Василий Левит - откровенно о завершении карьеры в любителях и профи-боксе

Серебряный призер Рио-2016, двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2017 и 2019), первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии (2009, 2015, 2017), известный казахстанский боксер-тяжеловес Василий Левит в гостях у съемочной группы Vesti.kz дал первое откровенное видеоинтервью после Олимпиады-2020.

Отвечая на популярный вопрос о том, почему он до сих пор не перешел в профи-бокс, спортсмен признался, что не жалеет, что не сделал этого сразу после Игр в Рио в 2016-м, когда его засудили в финале, а поехал в Токио-2020.