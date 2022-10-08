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Уверенный старт Казахстана. Видеообзор матча отбора на ЧМ-2024 по футзалу

Сегодня 21:54
Сборная Казахстана

Сборная Казахстана стартовала с победы в отборочном цикле ЧМ-2024.

Команда Пауло Рикардо Кака обыграла в Астане Словению - 2:0. Голф на счету Альберта Акбаликова и Дугласа Жуниора.

12 октября Казахстан сыграет на выезде с Черногорией.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу Футзал
Сегодня 21:54

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