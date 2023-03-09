Упущенная победа. Видеообзор последнего матча сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу провела последний матч отборочного турнира на чемпионат мира-2024.

В рамках группы 5 основного раунда подопечные Пауло Рикардо Кака на выезде встречались с командой Словении. Встреча прошла в Мариборе (Словения) и завершилась со счетом 3:3. При этом казахстанцы по ходу матча вели 3:1, но упустили победу, позволив сопернику сравнять счет.

На шестой минуте Альберт Акбаликов вывел команду вперед. Хозяева вернули ничью на табло на девятой минуте усилиями Жиги Чеха. Затем казахстанцы забили сопернику еще два гола - на 15-й минуте отличился Даурен Турсагулов, а на 20-й - Тайнан. Но во втором тайме хозяева отыграли всю разницу - на 24-й минуте сократил отставание Игор Осредкар, а на 26-й сравнял Тео Турк.

Отметим, что сборная Казахстана играла без своего капитана и основного вратаря Лео Игиты, который перенес операцию и восстанавливается.

Казахстан стал победителем группы, набрав десять очков в четырех матчах. Ранее