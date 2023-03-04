"Три очка в эконом-режиме". Видеообзор матча "Астана" - "Шахтер"

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"Астана" стартовала с победы в чемпионате Казахстана по футболу-2023.
В первом туре столичный клуб на своем поле обыграл карагандинский "Шахтер" - 2:1.
Уже на 3-й минуте Владислав Прокопенко вывел астанчан вперед, а на 22-й Дембо Дарбо, чья трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро, забил дебютный гол в КПЛ, удвоив преимущество хозяев поля. У проигравших один мяч на 33-й минуте отыграл Шынгыс Флюк.
В следующем туре, 9 марта, "Астана" на выезде сыграет с "Жетысу", а "Шахтер" примет "Ордабасы".
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