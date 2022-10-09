Сумасшедший второй тайм. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Астана" - "Ордабасы"

"Астана" отметилась крупной победой над "Ордабасы" в 22-м туре чемпионата страны по футболу.

Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Причем все голы были забиты после перерыва. Отличились Марин Томасов (47-я минута), Абат Аймбетов (57-я, 59-я и 61-я), занесший в свой актив хет-трик, Педро Эуженио (90+2-я) и Абзал Бейсебеков (90+4-я).

Благодаря этому успеху астанчане набрали 41 балл и закрепились на втором месте, продолжив погоню за "Актобе". Шымкентцы, несмотря на неудачу, с 32 очками остались на пятой строчке турнирной таблицы.

Следующую игру "Астана" проведет на выезде с "Кайратом" 15 октября, а днем ранее "Ордабасы" на своем поле встретится с "Шахтером".