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Шавкат РАХМОНОВ: следующий бой в UFC, сравнение с Чимаевым и о трилогии Головкина с "Канело"

Сегодня 19:45
UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов дал пресс-конференцию в Алматы. В ходе нее спортсмен рассказал о четвертой победе в UFC, назвал своего следующего соперника и высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым. Также файтер поделился ожиданиями от третьего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC
Сегодня 19:45

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Шавкат РАХМОНОВ: следующий бой в UFC, сравнение с Чимаевым и о трилогии Головкина с "Канело"
Шавкат РАХМОНОВ: следующий бой в UFC, сравнение с Чимаевым и о трилогии Головкина с "Канело"
Сегодня 19:45
Шавкат РАХМОНОВ: следующий бой в UFC, сравнение с Чимаевым и о трилогии Головкина с "Канело"
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