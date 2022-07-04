Шавкат РАХМОНОВ: следующий бой в UFC, сравнение с Чимаевым и о трилогии Головкина с "Канело"

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Казахстанский боец Шавкат Рахмонов дал пресс-конференцию в Алматы. В ходе нее спортсмен рассказал о четвертой победе в UFC, назвал своего следующего соперника и высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым. Также файтер поделился ожиданиями от третьего боя казахстанского боксера Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
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