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Реклама Шавкат Рахмонов: пояс UFC, бой с Усманом и Масвидалем, шутки в комментариях Сегодня 10:45 UFC Непобежденный казахстанец из UFC Шавкат Рахмонов (15-0) дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу Vesti.kz. В нем "Номад" рассказал о своей готовности одержать четвертую победу в промоушене, чемпионских амбициях и желанных соперниках. Также небитый файтер поведал о встрече с чемпионом UFC Камару Усманом и разговоре с ним, а также ответил на вопросы о хейтерах и шутках в соцсетях. Реклама Поделиться в соц. сетях:







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