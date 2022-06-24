Сергей Морозов: о Рахмонове, казахстанском футболе и мести за Жумагулова

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Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (17-5) в эксклюзивном интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал о предстоящем поединке с бразильцем Раулином Пайвой. Он высказался о теме судейства в UFC, объяснил, почему его соперник - читер, а также поделился эмоциями от выступления сборной Казахстана по футболу в Лиге наций УЕФА.
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