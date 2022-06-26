Сенсация тура! Как "Каспий" проиграл "Турану" и лишился лидерства в КПЛ

Туркестанский "Туран" сенсационно обыграл актауский "Каспий" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча в Актау завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей на 20-й минуте забил Санжар Сатанов, а еще один гол на 37-й минуте в свои ворота отправил Нурлыбек Аязбаев. На 29-й минуте "Каспий" остался в меньшинстве после удаления Думана Нарзилдаева, а на 30-й минуте полузащитник "Турана" Абдуллаи Диакате не реализовал пенальти.

"Каспий" в случае победы мог стать единоличным лидером КПЛ, но с 22 очками спустился на четвертую строчку. "Туран" набрал 15 баллов и поднялся на десятое место.