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Реклама Сенсационный разгром. Видеообзор матча 21-го тура КПЛ "Аксу" - "Тобол" Сегодня 00:18 КПЛ Действующий чемпион Казахстана костанайский "Тобол" в матче 22-го тура КПЛ сенсационно уступил на выезде "Аксу". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу павлодарцев. "Тобол", набравший 38 очков, делит с "Астаной" второе и третье места в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 "Актобе", который после разгромной победы над "Каспием" набрал 45 очков. Реклама Поделиться в соц. сетях:







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