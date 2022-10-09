Сенсационный разгром. Видеообзор матча 21-го тура КПЛ "Аксу" - "Тобол"

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Действующий чемпион Казахстана костанайский "Тобол" в матче 22-го тура КПЛ сенсационно уступил на выезде "Аксу".
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу павлодарцев.
"Тобол", набравший 38 очков, делит с "Астаной" второе и третье места в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 "Актобе", который после разгромной победы над "Каспием" набрал 45 очков.
Реклама