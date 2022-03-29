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Решающий гол на 95 минуте, или как Казахстан набрал первые очки в отборе на молодежный Евро-2023

29 марта 20:17
Сборные

Молодежная сборная Казахстана (U-21) сыграла вничью с Шотландией в матче отборочного турнира Евро-2023 и набрала первые очки в турнире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Шотландия
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