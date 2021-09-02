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Пресс-конференция Талгата Байсуфинова после матча с Украиной

Сегодня 19:30
Сборные

Пресс-конференция главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгата Байсуфинова после матча с Украиной в отборочном турнире ЧМ-2022.

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Сегодня 19:30
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