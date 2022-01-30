Появилось видео реакции Надаля на рекордную победу на турнирах Большого шлема

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Рафаэль Надаль эмоционально отреагировал на победу в Australian Open. В финале турнира экс-первая ракетка мира в напряженной борьбе обыграл россиянина Даниила Медведева, несмотря на то, что уступил в двух первых сетах. Матч завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Эта победа стала для Надаля рекордной. Он установил новый рекорд, став первым мужчиной, выигравшим 21 турнир Большого шлема. Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер становились победителям мэйджоров 20 раз.