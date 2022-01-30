 eLXtgE01hOZLvwTf6uPV4mrU1P6Xi1KwARGglgWQ
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Появилось видео реакции Надаля на рекордную победу на турнирах Большого шлема

Вчера 22:35
ATP

Рафаэль Надаль эмоционально отреагировал на победу в Australian Open. В финале турнира экс-первая ракетка мира в напряженной борьбе обыграл россиянина Даниила Медведева, несмотря на то, что уступил в двух первых сетах. Матч завершился со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Эта победа стала для Надаля рекордной. Он установил новый рекорд, став первым мужчиной, выигравшим 21 турнир Большого шлема. Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер становились победителям мэйджоров 20 раз.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:
В избранное
Метки:
Надаль Рафаэль Рекорд Australian Open
Вчера 22:35
Vesti TV
Все видеоролики
Появилось видео реакции Надаля на рекордную победу на турнирах Большого шлема
Появилось видео реакции Надаля на рекордную победу на турнирах Большого шлема
Вчера 22:35
Появилось видео реакции Надаля на рекордную победу на турнирах Большого шлема
Видео полного боя. Как Арман Оспанов неожиданно проиграл в дебютном бою в лиге Хабиба
Видео матча, или как Казахстан выиграл группу и вышел в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
Интервью Али Алиева - "Микробы" в "Шахтере", стиль Бердыева, молодежь "Астаны", сборная Казахстана
Обзор матча, или как Казахстан сотворил камбэк на старте Евро-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus