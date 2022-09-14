Поражение в столице. Видеообзор матча 20-го тура КПЛ "Астана" - "Тобол"

"Тобол" в центральном матче 20-го тура КПЛ нанес в столице поражение "Астане".

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу костанайцев. На 30-й минуте Серикжан Мужиков точным ударом с пенальти вывел "Тобол" вперед. Однако спустя пять минут "Астана" отыгралась благодаря голу Абата Аймбетова.

На 72-й минуте защитник костанайцев Сергей Малый установил окончательный счет.

Отметим, что в первом тайме лидер "Астаны" Марин Томасов не реализовал пенальти.

"Тобол", занимающий третье место, набрал 35 очков и приблизился к "Астане", которая располагается на второй строчке. У столичного клуба 37 баллов. Лидирует "Актобе", у которого 39 очков.

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