Погоня за лидерами. Обзор матча 5-го тура КПЛ "Астана" - "Тараз" (2:1)

Столичная "Астана" обыграла "Тараз" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу. Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет на 23-й минуте, а автором мяча стал белорусский полузащитник Максим Эбонг. Но уже через две минуты грузинский защитник Лука Гадрани сравнял счет. Ничейный счет продержался до 67-й минуты, когда мяч в свои ворота отправил защитник "Тараза" Нурлан Даиров.

"Астана" благодаря этой победе набрала девять очков и приблизилась к "Шахтеру", "Тоболу" и Каспию", которые имеют в своем активе по десять баллов. Лидирует в чемпионат "Кайрат" (11 очков). "Тараз" с пятью очками занимает девятое место.

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