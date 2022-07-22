Победа от "Тобола". Обзор матча в Лиге конференций

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"Тобол" в домашнем матче обыграл гибралтарский "Линкольн Ред Импс" во втором отборочном раунде Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Костанае завершился со счетом 2:0.
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