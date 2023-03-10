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Победа на 95-й минуте. Видеообзор матча "Каспий" - "Тобол"

Сегодня 17:51
КПЛ

В Алматы состоялся матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.

В качестве хозяина поля выступил актауский "Каспий", который принимал костанайский "Тобол". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором решающего мяча стал Серж Дебле, который забил на пятой добавленной минуте.

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Метки:
КПЛ Тобол ФК Казахстан Каспий
Сегодня 17:51

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Победа на 95-й минуте. Видеообзор матча "Каспий" - "Тобол"
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