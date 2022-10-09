Победа в меньшинстве. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Атырау" - "Кайрат"

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"Кайрат" одержал победу над "Атырау" в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
У победителей отличились Артур Шушеначев и Жоао Пауло с пенальти на 20-й и 64-й минутах соответственно. Причем решающий гол "желто-черные" забили в меньшинстве, так как на 53-й минуте был удален Адилет Садыбеков. У проигравших один мяч на 47-й минуте отыграл Андрия Филипович.
Следующую игру "Кайрат" проведет на своем поле с "Астаной" 15 октября, а "Атырау" в этот день на выезде встретится с "Кызыл-Жаром".
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