Победа в меньшинстве. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Атырау" - "Кайрат"

"Кайрат" одержал победу над "Атырау" в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей отличились Артур Шушеначев и Жоао Пауло с пенальти на 20-й и 64-й минутах соответственно. Причем решающий гол "желто-черные" забили в меньшинстве, так как на 53-й минуте был удален Адилет Садыбеков. У проигравших один мяч на 47-й минуте отыграл Андрия Филипович.

Следующую игру "Кайрат" проведет на своем поле с "Астаной" 15 октября, а "Атырау" в этот день на выезде встретится с "Кызыл-Жаром".