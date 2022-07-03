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Откровенное интервью Ильи Ильина: о жизни после Олимпиады, бое Головкина с "Канело" и дружбе с ММА

Сегодня 15:51
Тяжелая атлетика

Самый известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин рассказал, как живет после завершения профессиональной карьеры.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным:

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Метки:
Ильин Илья
Сегодня 15:51

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Откровенное интервью Ильи Ильина: о жизни после Олимпиады, бое Головкина с "Канело" и дружбе с ММА
Откровенное интервью Ильи Ильина: о жизни после Олимпиады, бое Головкина с "Канело" и дружбе с ММА
Сегодня 15:51
Откровенное интервью Ильи Ильина: о жизни после Олимпиады, бое Головкина с "Канело" и дружбе с ММА
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