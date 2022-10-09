Остались при своих. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Шахтер" - "Туран"

"Шахтер" и "Туран" не смогли выявить сильнейшего в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры карагандинцы набрали 31 балл и расположились на шестом месте в таблице, а туркестанцы с 25 очками - на 11-й строчке.

Следующую игру "Шахтер" проведет на выезде с "Ордабасы" 14 октября, а "Туран" в этот день дома примет "Аксу".