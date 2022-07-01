Обзор матча. Как "Тобол" избежал поражения от "Турана" на 100-й минуте

Костанайский "Тобол" сыграл вничью с "Тураном" в матче 16-го тура КПЛ.

На 60-й минуте игрок "Турана" Шокан Абзалов открыл счет, а на 83-й Чиди Осучукву оформил солидный отрыв своего клуба. "Тобол" сумел размочить счет после того, как на 86-й минуте отличился Сергей Малый. А на 100-й минуте костанайцы благодаря голу Душана Йованчича с пенальти ушли от поражения - 2:2.

"Тобол", набрав 24 очка смог обойти "Астану", а "Туран" с 16-ю баллами остался на десятой строчке.