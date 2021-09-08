Обзор матча Казахстан U-21 - Дания U-21 в отборе Евро-2023 (0:1)

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Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Дании в матче отборочного цикла Евро-2023. Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол забил Вильям Вик на 78-й минуте, а до этого хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления защитника "Астаны" Саги Совета.