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Обзор матча. Как "Астана" разгромила "Шахтер" в Кубке Казахстана

Сегодня 23:38
Кубок Казахстана

"Астана" в матче второго тура групповой стадии Кубка Казахстана нанесла поражение карагандинскому "Шахтеру", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в столице завершилась со счетом 5:2.

Таким образом, "Астана" набрала четыре очка и вышла в лидеры группы D. У "Шахтера" три балла, а "Жетысу" набрал одно очко. "Туран" набранных баллов пока не имеет.

"Туран" и "Жетысу" сыграют 17 июля в Туркестане.

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Метки:
Астана ФК Шахтер ФК Кубок РК по футболу
Сегодня 23:38

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Обзор матча. Как "Астана" разгромила "Шахтер" в Кубке Казахстана
Обзор матча. Как "Астана" разгромила "Шахтер" в Кубке Казахстана
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