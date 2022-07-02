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Обзор матча. Как "Актобе" совершил невероятный камбэк в игре с "Шахтером"

Сегодня 22:20
КПЛ

"Актобе" одержал волевую победу в матче 16-го тура КПЛ против "Шахтера".

В первом тайме карагандинцы, принимавшие "красно-белых" на своем поле, дважды оформили взятие ворот соперника. На 12-й минуте Тимур Досмагамбетов открыл счет с пенальти, а в компенсированное время отличился Роман Муртазаев.

В дебюте второго тайма Алибек Касым (51-я минута) сократил отставание. На 75-й минуте вышедший на замену Жерар Гоу восстановил равновесие - 2:2. А победу "Актобе" на 82-й минуте принес Уго Видемон.

Таким образом, "Актобе" набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу. У "Шахтера" 17 баллов и девятое место.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Откровенно поговорили с Ильей Ильиным:

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Метки:
Актобе ФК Шахтер ФК КПЛ
Сегодня 22:20

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Обзор матча. Как "Актобе" совершил невероятный камбэк в игре с "Шахтером"
Обзор матча. Как "Актобе" совершил невероятный камбэк в игре с "Шахтером"
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