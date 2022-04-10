Обзор матча 5-го тура КПЛ "Шахтер" - "Махтаарал" (5:1)

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Карагандинский "Шахтер" разгромил "Махтаарал" из Атакента в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу.
Игра прошла в Караганде и завершилась со счетом 5:1. Авторами мячей у победителей стали боснийский защитник Джордже Чосич (21-я минута), Тимур Досмагамбетов (27-я), украинский нападающий Николай Ковталюк (44-я), армянский полузащитник Петрос Аветисян (55-я) и Айдос Таттыбаев (65-я - пенальти). А еще один мяч в свои ворота отправил Кирилл Маляров (88-я).
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