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Обзор матча 5-го тура КПЛ "Шахтер" - "Махтаарал" (5:1)

Сегодня 17:24
КПЛ

Карагандинский "Шахтер" разгромил "Махтаарал" из Атакента в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу.

Игра прошла в Караганде и завершилась со счетом 5:1. Авторами мячей у победителей стали боснийский защитник Джордже Чосич (21-я минута), Тимур Досмагамбетов (27-я), украинский нападающий Николай Ковталюк (44-я), армянский полузащитник Петрос Аветисян (55-я) и Айдос Таттыбаев (65-я - пенальти). А еще один мяч в свои ворота отправил Кирилл Маляров (88-я).

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
КПЛ Шахтер ФК Махтаарал ФК
Сегодня 17:24

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Обзор матча 5-го тура КПЛ "Шахтер" - "Махтаарал" (5:1)
Обзор матча 5-го тура КПЛ "Шахтер" - "Махтаарал" (5:1)
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