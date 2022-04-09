Обзор матча 5-го тура КПЛ "Атырау" - "Акжайык" (0:1)

"Акжайык" одержал гостевую победу над "Атырау" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги. Она стала для команды первой в новом сезоне.

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором гола, который для "Акжайыка" также является первым забитым в КПЛ-2022, стал Оралхан Омиртаев на 37-й минуте.

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