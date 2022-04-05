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Обзор матча 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Туран" (3:0)

Сегодня 09:10
КПЛ

"Тобол" в Костанае разгромил "Туран" со счетом 3:0 и вышел после четвертого тура в лидеры КПЛ-2022.

Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте встречи после пенальти Зорана Тошича, а ответный гол гостей в первом тайме был отменен - система VAR помогла зафиксировать фол со стороны атакующей команды.

В дебюте второго тайма суперголом отметился Асхат Тагыберген (49-я), увеличив отрыв в счете. Еще через шесть минут капитан "Тобола" оформил дубль, забив гол со штрафного удара (3:0). Был у хозяев поля и четвертый мяч, но его отменили из-за положения вне игры.

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Метки:
КПЛ Тобол ФК Туран ФК
Сегодня 09:10

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Обзор матча 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Туран" (3:0)
Обзор матча 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Туран" (3:0)
Сегодня 09:10
Обзор матча 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Туран" (3:0)
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